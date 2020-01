Une œuvre d’art sur votre mur pendant 2 mois ? LE bon plan de janvier 2020 à Azay-le-Rideau

On vous explique tout.

"Dis, en 2020 on refait la déco ?" En voilà une bonne idée. Mais pas envie d'un cadre que l'on trouve partout, avec un pont de New-York, la Tour Eiffel en noir et blanc ou les bus rouges de Londres ? La ville d'Azay-le-Rideau et le FRAC Centre-Val de Loire (institution qui promeut l'art contemporain) s'associent avec une proposition inédite : vous proposer d'emprunter une oeuvre d'art.

"L'exposition Les Tours de Babel qui s'est terminée le 22 décembre a réuni près de 2 000 visiteurs. Le Frac Centre-Val de Loire propose à chaque habitant et acteur du territoire (particuliers, entreprises, associations, institutions) de s'approprier les tableaux et dessins présentés et de transformer son espace de vie ou de travail en un lieu d'exposition. Le Bureau des cadres permet ainsi à chacun d'emprunter et d'installer chez lui des fac-similés d'œuvres de la collection du Frac" explique la commune.



Le vendredi 10 janvier de 14h à 19h, les visiteurs pourront emprunter gratuitement les fac-similés de dessins pour une durée de 2 mois. Si vous souhaitez réserver dès à présent un tableau, envoyez un mail à : m.achard@azaylerideau.fr.

Sachez également que toute l'année vous pouvez emprunter des oeuvres d'art à l'Artothèque de Touraine. Nous vous en disions plus dans cet article en mars 2018.