[Vidéos du jour] Izia, Yseult, Niska… On connait les premiers noms de Terres du Son 2020

Après Yzeures’N’Rock (-M-, Thérapie Taxi...) et Avoine Zone Groove (Bos Sinclar, Skip The Use...), et en attendant l’American Tours Festival ou Aucard de Tours, c’est Terres du Son qui nous donne des nouvelles de sa programmation 2020. Quelques jours après avoir ouvert sa billetterie, l’éco-festival qui s’installe chaque année au Domaine de Candé à Monts annonce 5 noms :

La chanteuse Izia qui vient de revenir avec nouvel album très apprécié (déjà venue en 2015)

Yseult, à la voix et aux textes mémorables

Niska, rappeur de 25 ans originaire de région parisienne

Derya Yildirim & Grup Şimşek, une chanteuse germano-turque associée à des musiciens français

Dewaere, des rockeurs bretons

Le festival aura lieu du 10 au 12 juillet 2020 et bien sûr cette programmation n’est qu’un échantillon de ce qui vous attend pendant ce week-end… Plus d’infos sur www.terresduson.com