Skip The Use, Bob Sinclar, Vitaa & Slimane : Avoine Zone Groove envoie (encore) du lourd

Et ce n’est pas fini.

L’heure est à l’annonce des premiers échantillons de programmation pour les festivals de l’été 2020. En Touraine, Yzeures’N’Rock a dégainé en primeur avec un gros coup : l’annonce -M- à Yzeures-sur-Creuse le 1er août 2020, aux côtés de Thérapie Taxi notamment durant le même week-end.

En attendant Terres du Son ou Aucard de Tours, c’est Avoine Zone Groove qui s’y met cette semaine. Pour sa 20e édition en 2019, le festival du Chinonais avait notamment fait venir Martin Solveig, Hyphen Hyphen ou Zaz. Vu les noms dévoilés ce mardi, on devrait à nouveau s’orienter vers une journée consacrée à l’électro, une autre au rock et une troisième à la chanson française.

Dans un premier temps, c’est donc le célèbre DJ Bob Sinclar qui est annoncé à Avoine, mais aussi les rockeurs complètement survoltés de Skip The Use puis le duo Vitaa & Slimane qui a sorti un album ensemble et s’engage désormais sur les routes côte à côte.

Avoine Zone Groove 2020 aura lieu du 26 au 28 juin. D’autres annonces sont à venir pour compléter l’affiche.