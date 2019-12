A Amboise, une montre spéciale pour célébrer Léonard de Vinci

Elle a été présentée officiellement ce week-end.

Vous cherchez une idée cadeau pour Noël ? Si vous avez un bon budget la montre Léonard de Vinci peut faire son petit effet au poignet.

Cela ne vous aura pas échappé : depuis le début de l’année, la région Centre-Val de Loire célèbre les 500 ans de la Renaissance et commémore les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. L’artiste étant enterré à Amboise, la ville est évidemment au cœur de l’événement. Le nombre de touristes y a augmenté de façon exponentielle ces derniers mois… et il n’y a pas que les monuments comme le château royal et le Clos Lucé qui ont souhaité s’associer aux festivités.

Ce week-end, la ville d’Amboise a dévoilé une montre qui rend hommage à Léonard de Vinci et dont un exemplaire lui a été offert : le N°500 (forcément !). Une montre « énigmatique et singulière avec des aiguilles tournant à l’envers, une référence à l’écriture ésotérique, spécifique à Léonardo da Vinci » peut-on lire dans un dossier de presse.

Cette création est signée de la marque Col&MacArthur, spécialisée dans la création de montres commémoratives. Une centaine de pièces seront disponibles à Amboise pour un prix présenté comme « très attractif », mais qui est tout de même particulièrement luxueux : 449€. L’objet est également vendu en ligne sur le site de cette entreprise horlogère fondée en 2013 qui fournit notamment la garde royale de Buckingham Palace à Londres et a signé un modèle spécial autour de l’Armistice de 1918 dont un exemplaire a été remis au président Emmanuel Macron, à la chancelière allemande Angela Merkel ou au prince Albert II de Monaco et même à Donald Trump. Un modèle de montre avec un morceau de météorite lunaire a également été produit cette année pour les 50 ans du 1er pas de l’Homme sur la Lune.

« Les numéros sur le cadran représentent la suite de Fibonacci. A 6h, vous pouvez voir les symboles de l’homme de Vitruve représenté en perspective avec un point de fuite au centre du cadran. Au niveau des aiguilles, celle des minutes représente une lance, référence à ses qualités d’ingénieur en armement. Quant à l’aiguille des heures, elle porte en son bout une goutte d’eau, marquant sa passion et son inventivité pour la mécanique des fluides » lit-on dans le dossier de présentation.