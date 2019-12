Miss France : on vous dit tout sur Jade Simon-Abadie, notre Miss Centre-Val de Loire

A 23 ans, elle étudie à La Sorbonne, adore Harry Potter et veut défendre l’éducation.

La région Centre-Val de Loire va-t-elle briller au concours Miss France ? On va le savoir ce samedi soir lors de la grande soirée annuelle présentée par Jean-Pierre Foucault. Même décrié pour son côté sexiste, le concours reste toujours très suivi à la télé comme sur Internet. Cette année, c’est une Tourangelle qui représente la région : Jade Simon-Abadie.

Jade a 23 ans et fait des études de communication des entreprises à La Sorbonne (Paris). En alternance au ministère du Travail, elle est originaire de Neuillé-le-Lierre. Elle a aussi une licence pro des métiers de l’image et du son.

Cette fille de pompier titulaire d’un bac S (avec mention) a déclaré à LCI qu’elle adorait la saga Harry Potter au ciné, la série Game of Thrones ou Sherlock Holmes. Au même média elle dit être capable de chanter en boucle la chanson Vois sur ton chemin du film Les Choristes et « de mettre un adulte en PLS » depuis l’âge de 4 ans. Elle admire Tom Cruise, regarde de manière compulsive la météo, est fan de glaces, de sushis et… de Ste-Maure-de-Touraine (forcément !).

« J’ai fait un séjour humanitaire au Cambodge » dit-elle au Figaro. Elle s’est aussi envolée pour le Kenya et l’Alaska.

« Je pense que l’éducation est le fondement de notre société. Une bonne éducation permet d’inculquer des valeurs importantes : le respect des autres et de l’environnement, la tolérance, la santé, l’importance de la culture et des connaissances et l’envie d’apprendre de nouvelles choses… » déclare Jade Simon-Abadie à LCI, à Paris Match et au Figaro. Pratiquement avec les mêmes termes. Elle se voit bien réaliser des vidéos de voyages humanitaires.

Au traditionnel tes de culture générale des Miss, Jade Simon-Abadie a obtenu 17/20, 2e meilleure note derrière Miss Guadeloupe (17,5). Ce n’est pas la première fois que la candidate de la région se fait remarquer sur cette épreuve qui compte dans la note finale, mais n’est pas forcément déterminante. Ainsi, Laurie Derouard – candidate pour Miss France 2019 et Miss Centre-Val de Loire 2018 – avait même eu la meilleure note de la classe.

Jade Simon-Abadie a déjà eu la chance de croiser Angèle au restau (et de faire un selfie avec elle).

Miss Centre-Val de Loire a 5 600 abonnés sur Instagram, pour 82 publications. Elle suit 300 comptes. A noter que Miss Provence Lou Ruat compte pour sa part 213 000 followers, 47 000 pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Jade se retrouve donc en bas de tableau sur ce critère de popularité, 9 autres Miss ayant autour de 5-6 000 abonné.e.s.

Paris Matchdemande si elle est un cœur à prendre. La réponse : « Non. »