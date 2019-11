4 anneaux d’argent cachés autour d’Amboise : une grande chasse aux trésors débute le 31 décembre

Autour de Léonard de Vinci.

Depuis le début de l’année on ne cesse d’entendre parler du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, l’artiste qui a peint la Joconde et qui est enterré à Amboise. Cet événement a déclenché une ferveur mondiale… Ce n’est pas fini, et cela va même se poursuivre en 2020. Au passage, un conseil : vous feriez mieux de vous intéresser à la vie de l’artiste, vous pourriez y tirer quelques avantages…

A partir du 31 décembre, l’entreprise amboisienne Escape Royale va donner le coup d’envoi d’une chasse aux trésors autour du célèbre artiste, avec 4 anneaux d’argent à la clé.

Spécialisé dans la création de jeux, également psychologue, Joceran Borderie supervise l’opération et il est en mesure de donner quelques indices : « Il y aura 4 trésors » lâche l’homme de 34 ans, qui baigne dans l’univers du gaming depuis deux grosses décennies (il a notamment travaillé pour Ubisoft et se spécialise désormais dans les jeux d’évasion). « Ce format n’existe pas encore. Il est à mi-chemin entre une chasse au trésor comme La Chouette Cachée que personne n’a trouvée depuis plus de 20 ans et des énigmes plus accessibles comme celles des escape game. » En gros, vous ne devriez pas avoir besoin de 20 ans pour débusquer les fameux anneaux. Mais peut-être de plusieurs mois, par exemple jusqu’à l’été 2020.

Confectionnés par un forgeron tourangeau, les récompenses de cette aventure baptisée Le Sceau Génie sont au nombre de 4, tous en argent massif. « L’aventure fonctionne sous forme de chapitre. Tant qu’un anneau n’est pas trouvé, on ne dévoile pas les énigmes pour accéder au suivant. Nous organisons un découpage temporel » explique Joceran Borderie. Et au cas où vous poseriez la question : « Une fois qu’on a trouvé un anneau, on peut le garder. »

« L’idée c’est que les 4 anneaux permettent de comprendre un secret. Cette chasse au trésor c’est un voyage initiatique. Elle permet d’en apprendre beaucoup plus sur Léonard de Vinci et sur la culture locale : le patrimoine historique, la Loire, l’écologie… L’idée c’est vraiment de convoquer différents thèmes, toujours avec de la légitimité derrière. Léonard de Vinci était un homme polyvalent, qui s’intéressait à plein de choses différentes. »

Joceran Borderie, Escape Royale

Si vous nous lisez en dehors d’Indre-et-Loire, retenez que les énigmes du Sceau Génie peuvent se résoudre à distance, mais il faudra forcément se rendre à Amboise ou ses environs un jour ou l’autre pour débusquer les anneaux, soit jusqu’à 4 visites pour les plus téméraires.

Le 1er chapitre de la chasse aux trésors sera dévoilé le 31 décembre (et deux jours avant pour quelques contributrices et contributeurs d’un financement participatif organisé ces dernières semaines). Pour y accéder, il faut s’inscrire sur www.lesceaugenie.fr avec un prix de départ à 30€ puis un tarif dégressif pour les personnes qui commenceraient l’aventure alors qu’un ou plusieurs anneaux ont déjà été mis au jour. Pour les énigmes : prévoyez du cryptage, du texte… Forcément de la difficulté mais rien d’impossible, nous promet-on, l’aventure pouvant être accessible pour des ados ou de jeunes adultes.