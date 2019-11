[#MIAM] Qui fera le meilleur gâteau d’Amboise ?

La ville organise un concours de cuisine.

{#MIAM] c'est notre rubrique dédiée à l'actualité gastronomique en Indre-et-Loire.

-----------

Vous maîtrisez l’art du cupcake, de la tarte au citron meringuée, de l’opéra ou du millefeuille ? Vous cuisinez déjà pour les anniversaires, votre plaisir personnel, ou les copains ? Vous bavez devant les réalisations de Cyril Lignac à la télé ? Vous êtes persuadée que cette recette de vos grands-parents est vraiment la meilleure de tous les temps ?

Le mercredi 13 novembre, après-midi 100% pâtisserie à Amboise ! Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville a eu la bonne idée d’organiser un concours de gâteaux mais attention : forcément à base de fruits (en ce moment il y en a plein : pommes, poires, kiwis, figues, bananes…).

On commence l’opération à 14h, animation musicale de 15h à 16h, et on prend un super goûter ! Evidemment les meilleures réalisations seront récompensées. Il y a une catégorie pour les enfants à partir de 8 ans et une dédiée aux adultes (donc les plus de 18 ans). L’inscription est conseillée au 02 47 57 27 78 ou par mail à m.bloudeau@ville-amboise.fr, afin d’obtenir tous les détails. Tout se passera à la salle des fêtes Francis Poulenc, et c’est gratuit.