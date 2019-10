[A chaud] Chômage en Indre-et-Loire, ça baisse ou ça monte ? Tous les chiffres en détails

Le nombre de demandeurs d’emploi progresse sur trois mois, baisse sur un an.

Tous les 3 mois, Pôle Emploi publie ses statistiques sur le nombre de personnes qui cherchent du travail. Les derniers chiffres ont été dévoilés ce vendredi 25 octobre et ils ne sont pas très bons. Voici l’essentiel à retenir pour le département d’Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire :

+1,1% de personnes inscrites à Pôle Emploi entre juillet et septembre 2019 en Touraine, soit 320 personnes

Cela représente 29 470 chômeuses et chômeurs dans la catégorie A, celles et ceux qui n’ont aucun travail, -0,2% en un an

Si l’on inclut les inscrits à Pôle Emploi qui ont un petit boulot (intérim, temps partiel…) il y a 52 810 personnes à la recherche d’un job en Indre-et-Loire, -0,1% en trois mois et -0,7% sur un an, soit 390 personnes

Sur un an les chiffres sont donc orientés à la baisse en Touraine. Bonne nouvelle ? En tout cas la diminution est bien plus importante à l’échelle de la région : -1,6% de demandeurs d’emploi sans activités par rapport à l’automne 2018, et le même chiffre si l’on inclut les chômeurs des catégories B et C. Le chômage diminue donc plus vite dans la région qu’en Indre-et-Loire. Néanmoins, la Touraine a un taux de chômage plus faible que les départements voisins.

A retenir aussi :