Une semaine régulièrement arrosée en Indre-et-Loire

Avec des températures de nouveau en baisse.

Le soleil pourrait bien se faire assez rare dans les prochains jours à en coire Météo France. Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur ce qui vous attend au quotidien dans le département...

--------------

Lundi : le ciel devrait être assez dégagé en début de matinée avec 14° à Reugny et Joué-lès-Tours. Le temps deviendra progressivement de plus en plus maussade avec des nuages et les premières averses avant midi puis une perturbation pluvieuse et venteuse dans l'après-midi (70km/h en rafale). On attend jusqu'à 23° à Chinon l'après-midi.

Mardi : on aura encore du vent jusqu'à 40km/h mais dans l'ensemble le temps sera agréable avec une alternance de nuages et d'éclaircies, pas de pluie. Les températures seront bien plus basses que la veille avec un maximum de 16° à Mettray et Loches.

Mercredi : on se réveillera avec 11° à Montlouis et Azay-le-Rideau, mais sous les nuages. Prévoyez de la pluie assez souvent dans la journée et encore du vent jusqu'à 45km/h. L'après-midi il fera encore 16° à Langeais et Amboise.

Jeudi : la journée sera très grise et humide, du matin au soir. La perturbation amènera de l'eau le matin comme l'après-midi. Et toujours avec 16° pour St Avertin et Luynes.

Vendredi : pluie, pluie et pluie. Pas de soleil annoncé dans le département. Et encore du vent, cette fois en rafales jusqu'à 55km/h. Vous aurez 16° l'après-midi à Vernou-sur-Brenne..

Et le week-end ? Il s'annonce lui ausis bien perturbé, agité, avec un ciel gris et de fréquentes précipitations. Pas plus de 15° l'après-midi, que ce soit samedi ou dimanche.