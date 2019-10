Eclaircies, un peu de pluie et douceur cette semaine en Indre-et-Loire

On franchira ponctuellement les 20°.

Des températures parfois un peu fraîches le matin mais loin d’être désagréables l’après-midi : voilà ce qui vous attend pour cette nouvelle semaine d’automne en Touraine, avec des moments humides mais d’autres où le soleil fera de très belles apparitions. On fait le point de la météo annoncée jour par jour comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr.

Lundi : en matinée on attend un ciel ponctuellement voilé ou couvert, ce qui laissera un peu de place au soleil pour briller. En revanche les nuages devraient prendre le dessus dans tout le département en milieu d’après-midi mais sans pluie. Il fera à peine 9° le matin à Rouziers-de-Touraine et Larçay, pas plus de 16 à Esvres et Chinon dans l’après-midi.

Mardi : le soleil ne devrait apparaître qu’en fin d’après-midi après le passage d’une perturbation qui apportera quelques pluies dès le matin. Il fera plus doux au lever du jour avec 14° à Rochecorbon et Azay-le-Rideau. Mais ça ne montera pas beaucoup dans la journée : 18 à Luzillé et Neuillé-le-Lierre dans l’après-midi, la ville dont est originaire la nouvelle Miss Centre-Val de Loire.

Mercredi : on risque d’avoir des averses dans la journée, en particulier le matin. Le temps s’annonce variable avec quelques éclaircies qui devraient s’imposer en soirée. Maximum 17° à Tours et Sorigny.

Jeudi : un temps sec garanti avec des nuages et du soleil. Le thermomètre grimpera un peu pour atteindre 19° à Loches, autour de 11 le matin sur les marchés du Beffroi et de la Rabière.

Vendredi : Météo France s’attend à une matinée débutant dans le brouillard avant que nuages et éclaircies ne se relaient tout au long de la journée. Les températures s’annoncent sympathiques : jusqu’à 20° à Saint-Avertin.

Et le week-end ? Plus mitigé, c’est-à-dire avec des averses, notamment dimanche. En revanche il fera vraiment très doux : jusqu’à 23° l’après-midi.