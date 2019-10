StorieTouraine, 06/10/19 - Des Tourangeaux anti-PMA à Paris ; Une Tourangelle élue Miss Centre-Val de Loire ; Le doublé du basket tourangeau...

Et le nouvel échec des handballeuses du CTHB.

La StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité tourangelle des dernières 24h, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche...

Journée contre l’ouverture de la PMA à toutes les femmes...

Un grand rassemblement contre le projet de loi qui autorise les femmes seules ou les couples de femmes à recourir à la procréation médicalement assistée pour avoir un enfant est programmé ce dimanche à Paris, et on estime que 800 personnes venues d’Indre-et-Loire y participeront. Des bus ont été affrêtés spécialement pour cette manifestation à l’appel - notamment - du mouvement La Manif pour Tous qui avait déjà manifesté contre l’extension du mariage aux couples de même sexe.



Face à ce mouvement, à l’appel du centre LGBTI de Touraine, des slogans en faveur de l’ouverture de la PMA ont été diffusés dans les rues de Tours ce samedi 5 octobre.

Accident à La-Chapelle-sur-Loire...

Ce dimanche matin les pompiers nous signalent un accident grave sur la D952, à hauteur de La-Chapelle-sur-Loire : une voiture a percuté un arbre en début de matinée. 8 engins de secours et 24 hommes ont été envoyés sur les lieux.

Encore un échec du CTHB...

Décidément à la peine cette saison en championnat, les handballeuses tourangelles ont été battues par Dijon ce samedi en Bourgogne, assez nettement : 27 à 21. Leur seul succès de la saison c’était lors de la première journée. Les voici donc avant-dernières du classement de LFH...

En basket, Tours gère !

Deux victoires à signaler ce week-end : celle de l’UTBM à domicile contre Bordeaux en Nationale 1 (avec la manière, 90-69). Et puis celle des joueuses du CEST opposées à Rennes en Nationale 2. Le score : 64-61. C’est la première fois que les Bretonnes perdent cette saison.

Le TVB encore hésitant...

Engagé dans le tournoi de Rennes ce week-end, le club de volley champion de France n’a pas brillé car privé de finale. Il a tout de même remporté la petite finale ce samedi face à Massiek (3 sets à 2). La reprise de la compétition officielle en Ligue A approche : ce sera dans une semaine tout pile.

Une Miss venue de Neuillé-le-Lierre...

La nouvelle Miss Centre-Val de Loire est tourangelle et elle a été élue à Déols dans l’Indre ce samedi soir lors du concours régional. C’est une jeune femme de 22 ans qui suit des études dans la communication des entreprises, en master 2 : Jade Simon-Abadie. Elle a été courronnée devant 1 500 personnes au Mach36 près de Châteauroux et au profit des personnes concernées parl'autisme. Une Berrichonne et une Loir-et-Chérienne complètent le podium. Prochain rendez-vous pour la jeune Miss : le 14 décembre avec l’élection de Miss France 2020 programmée à Marseille.

Crédit photo : Comité Miss Centre-Val de Loire