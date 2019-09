Accident de bus "sans gravité" jeudi matin à Villedômer

Le véhicule transportait 26 ados.

L'accident est survenu sur la route du collège de Château-Renault : ce jeudi matin un bus a percuté un panneau de signalisation en reculant dans la Rue Jean Moulin de Villedômer.

En plus de la conductrice, 26 enfants de 11 à 14 ans se trouvaient dans le véhicule. La préfecture d'Indre-et-Loire a communiqué un bilan dans la matinée : une jeune fille de 12 ans et la conductrice ont été prises en charge par le SAMU et transportées au centre hospitalier d'Amboise. Un bus Rémi de remplacement est venu chercher 9 autres enfants pour les emmener au collège tandis que les 16 autres jeunes ont été récupérés par leurs parents.

Rapidement sur les lieux avec 6 véhicules et 15 pompiers, les secours ont mis en place un centre de regroupement des victimes à l'accueil périscolaire de Villedômer.