Casting pour une série américaine en tournage à Chinon

Il se déroule le 26 septembre.

"Emily, une Américaine d'une vingtaine d'années originaire du Midwest, part s'installer à Paris après avoir reçu une proposition d'emploi des plus inattendues. Son nouveau challenge : apporter un point de vue américain à une agence de marketing française en difficulté. Alors qu'un vrai choc des cultures l'attend, Emily va devoir jongler entre sa carrière, sa vie amoureuse, et de nouvelles amitiés naissantes" : ça, c'est le pitch de la série américaine Emily in Paris.

Au casting de ce programme réalisé par Darren Star : Lily Collins (Blanche Neige, L’exception à la règle…), Philippine Leroy-Beaulieu (Dix pour cent), Ashley Park (Les chroniques de San Francisco) ou encore William Abadie (Gotham, Mentalist,…). Peut-être vous, aussi, en figuration.

Via le site Figurants.com, la production annonce rechercher des figurants pour un tournage programmé à Chinon, en l'occurence des femmes et hommes 25/65 ans, tous profils pour une séquence de visite de vignes/caves à vin



"Les candidats doivent résider à proximité de Chinon (pas de défraiement transports)" précise l'annonce. Casting prévu le 26 septembre à Tours tournage toute la journée du 30 sur Chinon. Rémunération : 84,50 € brut.