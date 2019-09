Il va souvent pleuvoir cette semaine en Indre-et-Loire

Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

La Touraine souffre d’une forte sécheresse depuis le début de l’été mais les choses devraient (un peu) s’arranger dans les prochains jours avec le passage d’une série de perturbations dans le ciel du département, apportant des averses voire de bonnes pluies, un complément de ce qu’il est déjà tombé ce dimanche. Comme chaque fin de week-end sur Info-Tours.fr on fait le point sur ce qu’il vous attend jour par jour...



Lundi : à priori la seule journée 100% sèche de la semaine avec un ciel variable, partagé entre nuages et éclaircies. Il devrait totalement se couvrir en fin d’après-midi. Les températures seront plutôt douces avec 13° le matin pour Saint-Pierre-des-Corps et Saint-Branchs, 22° à La-Croix-en-Touraine dans l’après-midi.



Mardi : en début de journée il devrait bien pleuvoir, puis Météo France envisage un temps variable avec des averses mais aussi quelques éclaircies. Les températures resteront stables avec 14° pour Sorigny en matinée, 21° maximum pour Tours et Loches.

Mercredi : le temps sera encore bien perturbé, surtout l’après-midi avec de bonnes pluies. Le matin elles seront plus rares, et le soleil percera de temps en temps. Le thermomètre affichera 21° maximum à Saint-Avertin, et à Avoine.



Jeudi : même scénario que la veille, soit un temps pas trop agité le matin avec risque d’averses mais de bonnes pluies dans l’après-midi. On devrait avoir 22° à Rochecorbon, et à Esvres.

Vendredi : des averses sans doute fortes le matin puis moins intenses l’après-midi, voire rares. Vous aurez des nuages et des éclaircies en alternance, et 21° pour Amboise et Langeais.



Et le week-end ? Des nuages, des éclaircies, peut-être des averses. Donc deux jours à l’image du reste de la semaine, et encore des températures légèrement supérieures aux 20° l’après-midi sur l’ensemble du département.