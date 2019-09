Soleil et températures élevées presque toute la semaine en Indre-et-Loire

L’été n’est toujours pas fini.

On s’approche dangereusement de l’automne mais ça se voit à peine dans le ciel : tout juste des jours plus courts. Cette semaine ne va pas échapper à la règle, le soleil ayant prévu de dominer. A une exception près comme vous le découvrirez en lisant notre point météo hebdomadaire du dimanche soir sur Info-Tours.fr.

Lundi : comme ce dimanche grand soleil garanti toute la journée, pas de nuages annoncés en Indre-et-Loire. Une fois de plus on va dépasser les 30° pour atteindre 31 à Rochecorbon et Bréhémont. Autour de 15 en début de journée à Luynes et à La-Croix-en-Touraine.

Mardi : quelques nuages de passage dans le nord du département mais à priori ce sera tout. Partout ailleurs du soleil. Juste, des températures moins élevées : 13 à Langeais le matin, 14 à Amboise et maximum 28 à Montlouis-sur-Loire et Veigné.

Mercredi : on ne change rien… Soleil, ciel bleu, et ce du matin au soir. Le thermomètre poursuivra sa baisse car il ne dépassera pas 25 à Monnaie et à Loches.

Jeudi : cette fois les températures remonteront légèrement avec 26° pour Chinon et Château-Renault. Dans le ciel : pas de nuages.

Vendredi : ça grimpe encore ! 29° à Saint-Pierre-des-Corps dans l’après-midi, soleil radieux d’un bout à l’autre de la Touraine.

Et le week-end ? Le début de l’automne, sans doute… Le temps risque d’être plus incertain avec quelques averses mais toujours des éclaircies. 27 à 29° l’après-midi.