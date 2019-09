[Photos du jour] Jazz en Touraine : la sensation Thomas Dutronc

L'artiste est venu à Montlouis pour deux concerts.

Devant une scène pleine à craquer, sous des projecteurs bleus, Thomas Dutronc, accompagné de ses 5 musiciens fait son entrée devant une salle toute acquise.

Sans ses inséparables lunettes de soleil, il commence par sa chanson fétiche "Comme un manouche sans guitare". Il enchaîne avec des titres de son album "Live is love" qui donne à ce concert une ambiance presque intime dans lequel le jazz manouche tient une place prépondérante mais pas que.

Dès la quatrième chanson, les fameuses lunettes noires refont leur apparition et il va s'accaparer la salle et la complicité des spectateurs qui n'attendaient que ça. Tout au long de son concert, entrecoupé d'anecdotes corses et de ses virése avec ses musiciens il enchante le public.

Pour la petite anecdote, Thomas Dutronc joue sur une guitare qui a appartenu à Kevin Goubern, guitariste de la canne à Swing bien connu des Tourangeaux.

Roger Pichot