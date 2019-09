Un peu de grisaille mais toujours un temps agréable en Indre-et-Loire

La semaine sera plutôt calme dans le ciel.

Chaque jour qui passe est un peu moins long que la veille. L’automne approche et avec lui peut-être la pluie dont la terre tourangelle a besoin. En attendant, cette fin d’été n’est pas idyllique mais loin d’être désagréable point de vue météo. Voici ce qui vous attend d’ici le 15 septembre avec notre point rituel du dimanche soir sur Info-Tours.fr.

Lundi : le ciel sera un peu voilé le matin avant de se couvrir plus nettement en cours de journée, en particulier sur le nord du département. Puis sur tout son territoire avec des pluies programmées en fin de journée et dans la nuit de lundi à mardi. Sans doute pas mal d’eau d’ailleurs, à en croire Météo France. On se réveillera avec 7 petits degrés à Nazelles-Négron, 8 à Joué-lès-Tours. 21° l’après-midi à Tauxigny et Château-Renault.

Mardi : la perturbation de la veille quittera progressivement la Touraine pour laisser place à un temps variable mais sec, avec des nuages et des éclaircies. L’après-midi la grisaille devrait même avoir totalement disparu. Vous aurez une dizaine de degrés le matin à St-Epain et Fondettes, 23° à Tours et Loches dans l’après-midi.

Mercredi : un ciel sans doute un peu brumeux au réveil avec 9° à Langeais et à Amboise, ensuite alternance de nuages et d’éclaircies, jusqu’à 23° à La-Ville-aux-Dames.

Jeudi : le ciel sera probablement bien couvert en matinée avant que le soleil ne fasse quelques percées l’après-midi. On gagnera un peu de chaleur : jusqu’à 24° à Azay-le-Rideau.

Vendredi : quelques averses possibles, et sinon temps calme avec des éclaircies. Cette fois 25° au maximum à Chambray-lès-Tours.

Et le week-end ? Toujours très doux avec jusqu’à 25° l’après-midi. Tout ça sous un beau soleil.