[En forme] Ils ont relevé le défi des 24h VTT de Nouzilly

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Départ samedi 7 septembre à 14h, arrivée le dimanche 8 à 14h... Entre les deux, un seul objectif : parcourir un maximum de fois le parcours de 8,2km mis au point par les organisateurs de l'événement, accessible aux novices comme aux adeptes les plus chevronnés. "Il alterne des parties roulantes et des parties plus accidentées, entre prairies et sous bois dans le but que tout le monde y prenne du plaisir et que la course soit fluide et passionnante" peut-on lire sur le site de présentation de la course. Dans le meilleur des cas, il pouvait être bouclé en un peu plus de 20 minutes.

Ce week-end, c'était donc une nouvelle édition des 24h VTT de Nouzilly. Un sacré challenge pour les équipes de coureurs engagées... La meilleure a réussi à faire 54 fois le circuit, soit 442,8km pour "La Brigade des Marlous" qui devance la "Team Contreau" et "Les Nitros" avec respectivement 53 et 52 tours. Classement complet ici.

Voici les photos de l'événement par Laurent Depeigne :