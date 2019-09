Une dernière semaine d’août avec (environ) 70% de soleil en Touraine

Et donc 30% de nuages.

Quel temps pour la Braderie de Tours dimanche 1er septembre ? Vous le saurez à la fin de cet article… mais ne scrollez pas trop vite ! Quelques bonnes nouvelles sont aussi à lire sur cette page… Comme chaque dimanche, Info-Tours.fr fait le point sur vos conditions météo pour la semaine à venir.

Lundi : avec 18° au réveil à Tours et 36 l’après-midi c’est une journée particulièrement chaude qui se prépare. Pas de canicule car les températures sont relativement fraîches la nuit et que l’épisode va assez rapidement s’arrêter. Mais tout de même, ça s’annonce assez fort dans l’après-midi même à l’ombre. Tout ça avec un ciel carrément dégagé, une trentaine de degrés partout dès la mi-journée, jusqu’à 37° à Descartes et à Loches.

Mardi : le thermomètre baissera légèrement mais atteindra encore 35° à Joué l’après-midi, 33 dans le secteur d’Avoine et de Chinon. Le ciel sera lui un peu plus voilé que la veille mais l’impression de beau temps dominera. Comptez une vingtaine de degrés en début de matinée à Rochecorbon et Ballan-Miré.

Mercredi : il fera encore chaud sans que ce soit insupportable, avec un maximum de 31° à Langeais, 32 pour Amboise et Pocé-sur-Cisse. Le ciel sera lui partagé entre nuages et éclaircies.

Jeudi : aidé par quelques averses, le thermomètre ne devrait plus dépasser les 30° l’après-midi, mais plafonner à 26° sur le département. Cela dit quand on parle d’averses elles risquent d’êtres concentrées sur la nuit et le matin avant de laisser place à un ciel variable avec éclaircies.

Vendredi : retour d’un temps parfaitement ensoleillé sans excès de chaleur avec 27° maximum pour Véretz et Saint-Etienne-de-Chigny.

Et le week-end ? Grand beau temps samedi, un poil plus mitigé dimanche pour la Braderie de Tours (mais sec). Comptez environ 28° l’après-midi. Pas mal, juste avant la rentrée des classes.