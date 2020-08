A Fondettes, des bons de réduction pour soutenir les commerces

Ils seront distribués dans les boîtes aux lettres.

A chaque commune sa solution pour soutenir les commerçants impactés par la crise du coronavirus. A Tours, Les Estivales Commerçantes ont lieu chaque samedi avec promos autorisées sur les trottoirs et quelques rues piétonnisées après la distribution de bons d’achat de 50€ à certaines personnes (des soignants ou bénéficiaires d’associations). Pendant le confinement, on avait aussi vu fleurir des cartes interactives recensant les services des uns et des autres.



Nouvelle initiative à Fondettes : la municipalité, en collaboration avec l’Union commerciale, artisanale, professions libérales (UCAPL) a mis en place une opération promotionnelle exceptionnelle.



Un chéquier de bons réduction sera très prochainement distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Fondettoises et Fondettois. L’enjeu est double, selon la ville : « Tout en participant à la relance de l’économie locale, il permettra aux habitants de bénéficier d’offres avantageuses chez les commerçants et artisans qui ont souhaité participer à cette action. Cette opération de promotion, financée intégralement par la municipalité en soutien aux commerces, se déroulera du 1er août au 15 novembre prochain. »



La liste des commerçants et des artisans, partenaires de cette opération, est disponible sur le site de la ville : www.fondettes.fr