Un cadeau à Fondettes : max 300€ si vous achetez un vélo électrique

Pour descendre à Tours sans voiture.

On nous pose souvent cette question par mail : existe-t-il une aide à l’achat pour les vélos électriques à Tours ? Dans la ville, non. A la Métropole, non plus. En revanche, la commune de Fondettes vient d’en créer une (peu de temps après la communauté de communes Loches Sud Touraine).



Un vélo électrique, c’est pratique pour grimper les côtes genre les coteaux au nord de la Loire. Mais ça coûte souvent bien cher et c’est pour ça que de nombreuses collectivités encouragent l’achat de ce type de matériel avec des subventions, dans l’espoir que les usagères et usagers délaisseront (au moins un peu) leur voiture. Le vélo est également en plein boom depuis le déconfinement, utilisé par des personnes qui ne veulent pas forcément côtoyer du monde dans les transports en commun.



Et donc, comment ça se passe si on habite Fondettes et qu’on achète un vélo électrique ? Concrètement, la ville vous rembourse 50% de la somme dans la limite de 300€. Uniquement pour des modèles neufs. Un dossier de demande est disponible sur le site de la ville (www.fondettes.fr) mais vous pouvez aussi venir le retirer en mairie et y demander plus d’informations.



La mesure est valable dès ce mois d’août, à la suite d’un vote du conseil municipal. Elle est donc - pour l’instant - inédite dans l’agglomération.

Photo d'illustration.