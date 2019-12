StorieMunicipales, 19/12/19 – Ça bouge à La Riche, Fondettes, Chinon et Saint-Pierre-des-Corps : le point sur la campagne

Des annonces de candidature et une division actée.

La StorieMunicipales d’Info Tours vous permet de faire régulièrement le point sur l’actualité électorale en attendant de voter les 15 et 22 mars 2020 pour renouveler les conseils municipaux du département.

Cette semaine, on a eu droit à l’officialisation du départ en campagne du maire de Tours Christophe Bouchet. Mais pas seulement...

A La Riche...

Le maire Wilfried Schwartz a lancé sa campagne pour un second mandat. Une campagne que des citoyens de la ville veulent s'emparer. C'est le cas du collectif La Riche en Transition créé en octobre et qui entend peser dans les débats en portant la question de la transition environnementale le devant de la scène. Un collectif "constitué de citoyens de différentes origines, il a pour but d'agir pour faire entrer la ville de La Riche dans la transition écologique et la prise en compte de cet objectif dans toutes les actions des habitants et de la collectivité. Cet objectif nécessite la mise en place d'un budget participatif et à l'incitation à la participation aux prises de décisions de l'ensemble des citoyens dans tous les domaines" nous dit-on dans un communiqué.

A Fondettes…

Avec le maire de La Riche c’est l’un des plus jeunes maires d’Indre-et-Loire : comme son homologue Wilfried Schwartz, Cédric de Oliveira part en campagne cette semaine pour un second mandat. Président de l’Association des Maires d’Indre-et-Loire, ce représentant du parti Les Républicains s’engage sous la bannière « Plus forts ensemble ! », « une liste d’union et d’ouverture » écrit-il dans son annonce de candidature.

« Je souhaite unir les âges, les compétences et pour y répondre, m'entourer de femmes et d'hommes de bonne volonté, aimant profondément Fondettes représentatifs de l'image de ses habitants, avec pour seule ambition, celle de servir » indique encore Cédric de Oliveira.

A Saint-Pierre-des-Corps…

Alors que Le Parti Socialiste n'a désigné pour le moment aucun candidat officiellement sur Saint-Pierre-des-Corps, ses adhérents sur la commune annoncent partir en campagne sur la liste « J’aime Saint-Pierre-des-Corps » emmenée par l'élu municipal Cyrille Jeanneau. Il s’en explique dans un communiqué : « Au cours des dernières semaines, le PCF nous a sollicité pour entamer les « traditionnelles » négociations qui avaient cours entre communistes et socialistes. (…) A notre grand regret, ces négociations n’ont pu aboutir, le PCF ne répondant pas à certains points essentiels pour nous. En effet la nouvelle génération socialiste qui s’engage pour 2020 n’a pas les mêmes attentes qu’auparavant, notamment sur la prise en compte et la mise en œuvre des propositions socialistes, sur la répartition des responsabilités et sur les modalités de désignation du porteur de ce projet commun. Pour autant nous restons favorables à l’union de la Gauche dans sa diversité. Cette union ne peut que profiter au bien être des habitants si elle est conduite de manière démocratique, ce que Michel Soulas, tête de liste communiste aux Elections Municipales 2020, refuse de faire à ce jour. »

Pour rappel, la maire PCF de la commune Marie-France Beaufils prend sa retraite politique après plus de trois décennies à la tête de la ville et elle a désigné Michel Soulas pour conduire une nouvelle campagne. Sa majorité actuelle part divisée, comme on le voit avec les socialistes mais aussi avec le projet de Jean-Marc Pichon, sous la bannière La République En Marche.

A Chinon…

La députée LREM de la 4e circonscription d’Indre-et-Loire (Joué-lès-Tours, Chinon) annonce qu’elle sera tête de liste pour les élections municipales à Chinon où elle habite depuis peu. En cas de victoire le 22 mars, elle laissera son siège à l’Assemblée Nationale à son suppléant Laurent Bréchat.