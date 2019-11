[#MIAM] Un chef étoilé aux cuisines de l’Opidom à Fondettes

Et en plus il est nâtif de Touraine.

[#MIAM] c’est la chronique d’Info Tours consacrée à l’actualité culinaire, ou aux critiques de restaurants.

-----

L’Opidom, c’est déjà une table réputée de l’agglomération tourangelle. Par exemple pour s’y attabler le samedi soir il vaut mieux ne pas réserver à la dernière minute. Eh bien les habitués vont être un peu bousculés car un nouveau couple reprend l’affaire : Valérie et Jérôme Roy.



Jérôme Roy ? Pas un inconnu en Touraine car il est originaire du département. Pas un inconnu des fins gourmets non plus, puisqu’il a reçu une étoile de la part du Guide Michelin en 2016 dans le Relais et Château pour lequel il travaille depuis 2012, à savoir Le Couvent des Minimes dans la commune de Mane-en-Provence. Auparavant en cuisine à Saint-Tropez (2010-2012), en Corée du Sud (de 2008 à 2010), à Courchevel ou dans un triple étoilé de Roanne de 2004 à 2007 cela faisait un moment - 4 ans ! - qu’il comptait revenir sur les bords de Loire.



Le début de cette nouvelle aventure a officiellement été acté ce mardi 5 novembre. On attend donc avec impatience la première carte de Jérôme Roy. On rappellera qu’un chef n’est pas propriétaire de son étoile Michelin, il devra donc faire ses preuves à Fondettes pour recevoir les honneurs du guide rouge. Sans doute pas pour l’édition 2020 mais peut-être en 2021...