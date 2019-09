[En vitrine] Karting, simulateur de vol… Un site web tourangeau pour des loisirs à prix réduits

Et ça s’appelle Actividées.

Il y a Antoine Anquetil d’un côté, Basile Roy de l’autre, deux garçons de 25 ans qui se connaissent « depuis qu’on a 10 ans », depuis qu’ils font du tennis ensemble. Après des études dans le commerce, un long voyage en Indonésie pour Antoine et une expérience dans le chauffage pour Basile, ils ont créé un site à eux, lancé au printemps 2019 : Actividées.

« On fait plein d’activités ensemble mais on n’a pas toujours le budget ou les idées. c‘est comme ça qu’on a eu envie de créer ce site car on sait que les prestataires ont des créneaux de libres ou des groupes à compléter et donc qu’ils peuvent proposer des tarifs intéressants » explique Antoine. C’est l’école Groupon ou Lafourchette, « ou alors le Lastminute des activités sportives ! » Le montage du projet a pris environ un an et demi, le temps notamment de trouver les premiers prestataires partenaires, en Indre-et-Loire mais aussi sur le reste de la région Centre-Val de Loire. On trouve du karting ou du paintball à La-Ville-aux-Dames, des vols en hélicoptère ou du Fat Bike – de gros VTT électriques.

« On se rémunère uniquement sur les places qu’on vend, via des commissions de 10 à 15%. Nous ne vendons pas de frais d’abonnement à nos prestataires. Il y a deux types d’offres : un référencement permanent ou des activités de dernière minute. »

Antoine, cofondateur d’Actividées.

Une vingtaine de prestataires sont déjà dans la base de données du site, une dizaine d’autres en attente.

Antoine et Basile travaillent depuis Fondettes, tout en conservant une activité professionnelle à côté. Une fois leur business développé dans la région, ils espèrent pouvoir s’étendre ailleurs en France. « Notre premier objectif c’est d’augmenter le nombre d’activités, en particulier pour les enfants et les familles puis pour les entreprises en séminaire. Nous en recherchons de nouvelles en permanence en privilégiant la qualité et les bons retours des utilisateurs. Et dès que c’est possible, nous les testons. »

Le site ne nécessite pas d’inscription pour voir les offres mais il faut créer un compte pour réserver. Le paiement se faire ensuite via une plateforme sécurisée extérieure.