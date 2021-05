« La prairie nature – zone sensible » : la galerie qui explore les paysages

Une nouveau lieu d'expositions à Fondettes

Une nouvelle galerie a ouvert ses portes dans le centre de Fondettes. « Galerie de poche » pour reprendre l’expression de son créateur, le tourangeau Xavier Guillon (Editions Atmosphères, Zone Franche Média), ce nouveau lieu d’exposition se démarque par son parti-pris : s’attarder sur la notion du paysage.

Le nom de la galerie « La prairie nature - zone sensible » ne trompe pas d’ailleurs. A l’intérieur pour l’exposition inaugurale (visible jusqu’au mardi 25 mai inclus), c’est le photographe Jean-Pierre Dubois qui a couvert les murs de ce lieu charmant avec une exposition singulière : « La vue du lapin ». On y retrouve une vingtaine de photos, prises « au ras des pâquerettes ». « Il s’agit d’observer ce que voient les lapins, comment ils regardent le paysage, comment est leur ciel » nous explique Xavier Guillon.

L’occasion de changer notre propre perspective sur le paysage, notion forcément subjective à chacun. Et ce n’est que le premier exemple, Xavier Guillon souhaitant accrocher 10 expositions par an dans ce lieu qu’il pense également comme une sorte de laboratoire à idées et à échanges surtout.

Architecte, photographes, dessinateurs, paysagistes… autant de regards différents sur les paysages que l’hôte veut faire confronter au fil de ses expositions.

La prochaine exposition débutera dès le 27 mai avec des croquis de Cendrine Bonami-Redler. Nommée "Je ne m'arrête jamais", l'auteure y livrera une vision des paysages défilant à la vitesse d'un train à grande vitesse.

« La prairie nature – zone sensible », 5bis rue Noël Carlotti, 37230 Fondettes. Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 19h (ouverture exceptionnelle lundi 24 mai et mardi 25 mai aux mêmes horaires). Pour tout renseignement : Xavier Guillon / 06 08 57 31 77 / [email protected]