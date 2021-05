La Scène du Petit Faucheux retrouve le goût de la musique

Grâce aux collectifs Capsul Collectif, La Saugrenue et Veston Léger

Si le public n’est pas encore de retour, la scène du Petit Faucheux a néanmoins eu un goût de réouverture ce mardi 11 mai, avec un showcase à destination des professionnels organisé par 3 collectifs artistiques Tourangeaux : Capsul Collectif, La Saugrenue et Veston Léger. Trois collectifs dynamiques, accueillant au total 90 artistes et qui avaient décidé de collaborer pour ce temps de représentation permettant à trois groupes de présenter leurs nouveaux projets : Circé (Capsul Collectif), Ultra Light Blazer (Veston Léger) et Duo Fines Lames (La Saugrenue).

Chaque groupe a pu jouer une vingtaine de minutes face à un public restreint forcément mais avec la joie de retrouver la scène et dans la perspective de retrouver un vrai public prochainement.

Les photos de Claire Vinson :