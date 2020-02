[La photo du jour] Sanseverino a ouvert le bal de l'Intime Festival

Le festival se poursuit vendredi et samedi.

Le Nouvel Atrium de Saint-Avertin était bien rempli ce jeudi soir pour l'ouverture de la 12e édition de l'Intime Festival. Le chanteur Sanseverino avait le privilège d'ouvrir le bal de cette édition avec son seul en scène en hommage à François Béranger, figure de la chanson contestataire des années 1970.

Et le chanteur a fait le show en faisant chanter le public dès la 1ère chanson, ou encore en descendant dans le public pour encourager les gens à chanter avec lui.

Le répetoire de Béranger lui va bien. Les textes sont très actuels et Sanseverino ne s'est pas gêné pour les agrémenter de remarques sur la situation actuelle du pays. Toujours avec beaucoup d'humour et de malice. Une 1ère soirée du festival qui était ainsi l'occasion d'une belle rencontre intimiste avec l'artiste.

Le festival se poursuit ce vendredi soir avec Troy Von Balthazar qui distillera sa pop-folk mélancolique et lumineuse, Malik Djoudi, une des révélations françaises de l’année (il est nommé dans cette catégorie aux Victoires de la Musique), dont la musique oscille entre puissance émotive et pop vibrante et le trio rock régional Jim Ballon, anciens lauréats du dispositif Télescope.

Samedi soir ce sera au tour des Strawberry Seas (lauréats du dispositif Téléscope également en 2019), Electro Deluxe, véritable groupe de scène avec leur son hybride entre la soul, le funk et le jazz, mais également Zoé Colotis du groupe Caravan Palace qui sera présente pour un DJ Set.