Les Bodin's de passage à Tours jusqu'à dimanche

Les Bodin’s sont de passage à Tours jusqu’à dimanche 22 décembre. Ils y présentent leur spectacle « Les Bodin’s Grandeur nature », adapté de leur spectacle estival qu’ils présentent chaque année à la ferme de Descartes.

Depuis 5 ans que ce spectacle est en tournée, c’est la première fois qu’il sera présenté à Tours, au Grand Hall. Ne cherchez d’ailleurs pas de places, il affiche complet pour les 4 soirs depuis plusieurs semaines. Un spectacle qui est une véritable réussite avec près de 5 millions de spectateurs au total, ce qui fait dire aux Bodin’s, non sans humour : « On est les Rolling Stones de l’humour. »

La success-story est en effet impressionnante. Depuis 27 ans que les Bodin’s existent, Vincent Dubois et Jean-Christian Frayssinet, leurs créateurs interprètes ont gravi les marches du succès, passant des petites salles aux Zéniths. L’adaptation de « Grandeur Nature » est d’ailleurs une prouesse en soi, puisque c’est une véritable ferme qui est reconstituée, nécessitant pas moins de 10 semi-remorques sur les routes pour acheminer le matériel.

Un succès qui aurait pu tourner la tête à nombre d’artistes, mais pas les Bodin’s. Vincent Dubois et Jean-Christian Frayssinet se remémorant les débuts : « Au début on faisait tout nous-mêmes, on sait ce qu’on sait et on est reconnaissant envers toute l’équipe qui permet au spectacle d’exister. Certains pourraient trouver cela normal, mais nous on trouve cela extraordinaire. »

Une simplicité dans les propos qui transmet la simplicité des personnes, heureuses et fières du travail accompli, mais surtout de la communion et du partage avec le public. « On fait ça pour rendre heureux les spectateurs, qu’ils passent un bon moment. » Nul doute que ce sera le cas encore jusqu’à dimanche à Tours.