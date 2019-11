Le grand show de -M- au Grand Hall de Tours

Il a enthousiasmé le public tourangeau.

Les concerts de -M- sont toujours un événement en soit, celui de ce jeudi soir au Grand Hall n'a pas fait exception à la règle.

Présent dans le cadre de la tournée de son dernier album "Lettre Infinie", -M- est apparu seul sur scène. Une entrée tout en sobriété, avec juste une guitare et un fond blanc, avant l'explosion et le show. Si l'artiste se retrouve seul sur scène, il reste entouré d'une grosse production et produit un spectacle hors-norme, calibré avec minutie.

-M- place son univers dans les moindres détails, fond vidéo qui avance par moments pour former un grand M. Créatif, technologique, le spectacle proposé oscille également entre énergie et émotion, avec un -M- maniant à la perfection chaque instrument utilisé, guitare, piano ou encore batterie.

-M- fait partie des plus grands artistes français, il l'a prouvé une nouvelle fois avec ce concert que nous vous proposons de revivre avec les photos de Claire Vinson.