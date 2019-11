Sting à Chambord : Le gros coup d’AZ Prod

Un concert exceptionnel, le 1er juillet prochain.

Ce vendredi matin, la société de production de concerts et de spectacles AZ Production a annoncé la tenue d’un concert de l’artiste international Sting au domaine de Chambord, le 1er juillet 2020.

Un concert qui sera la première pierre d’un nouvel événement en région Centre-Val de Loire, sur lequel AZ Prod travaille depuis plusieurs années. « Notre envie était de proposer des concerts exceptionnels sur un site exceptionnel » explique Julien Lavergne, le fondateur d’AZ Prod. Le lieu retenu est prestigieux puisqu’il s’agit du Domaine de Chambord et l’artiste qui inaugurera ce nouvel événement l’est tout autant puisqu’il s’agit de la star internationale Sting. C’est ce qu’on appelle un « joli coup ».

Le 1er juillet prochain, l’ex leader du groupe Police se produira donc devant une jauge de 20 000 personnes, avec le château de Chambord en décor de fond. « L’idée est de valoriser le territoire et le site de Chambord, même si celui-ci a une grande notoriété. On veut faire un événement qui marque toute une région, que ce soit une belle vitrine pour tout le monde » explique Julien Lavergne qui voit dans cet événement un beau potentiel pour le territoire : « On espère attirer une population étrangère à la région qui viendra passer quelques jours ici. »

Et l’idée d’AZ Prod est simple, installer un rendez-vous chaque année à Chambord, entre fin juin et début juillet avec une programmation réfléchie pour des artistes internationaux ou des artistes français de renommée internationale.

Pour cette première édition sur une journée, en plus de Sting, il y aura normalement deux premières parties. Les tarifs iront de 72 euros (places debout) à 122,5 euros (places assises). La billetterie ouvrira en ligne mercredi 20 novembre.