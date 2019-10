[La photo du jour] Le CCC OD transformé en décor de Rambo

Pour sa nouvelle exposition dans la grande Nef.

C'est un univers que l'on s'attendait pas forcément à retrouver au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD) en haut de la Rue Nationale. Rambo, s'invite en effet dans l'antre de l'art contemporain tourangeau à travers l'exposition de l'artiste français Alain Bublex.

Ce dernier qui travaille sur les paysages et leurs représentations s'est en effet intéressé à leur représentation dans le premier film de la saga de Sylvester Stallone.

Il en ressort un film animé de 18 minutes et ce décor magistral qui prend toute la longueur de la Nef (25 mètres de long). Un décor en pente, représentant un paysage de montagne, que l'on voit dans le film "Rambo First blood". C'est ce que l'on appelle un diorama, soit une représentation d'un paysage à l'échelle 1/1. C'est assez bluffant et c'est à voir en ce moment au CCC OD.

Lire également notre article détaillé sur 37 degrés

Les infos pratiques :

Alain Bublex, un paysage américain (générique), du 05 octobre au 08 mars, tarifs habituels (7 euros plein tarifs). Toutes les infos ici