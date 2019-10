AZ Prod : une nouvelle saison riche de 150 dates

La société de productions tourangelle continue de s'affirmer comme une référence.

Il y a 10 ans AZ Prod était lancé par Julien Lavergne. Après une expérience professionnelle au sein du Parc des Expositions. A peine lancée, la jeune société de productions tourangelle marquait les esprits avec la programmation de Lenny Kravitz. Un coup de maître pour ce coup d’essai suivi d’un seul concert pour la saison suivante, celui de Rose.

La suite, c’est une montée progressive et de plus en plus de dates de programmées. En 10 ans, AZ Prod est en effet devenue une référence dans son domaine. Cette saison ce sont pas moins de 150 spectacles qui seront ainsi programmés dans la France, dont une soixantaine en Touraine.

De l’humour, du spectacle, des concerts, du théâtre… tous les domaines sont représentés, des plus connus des artistes à ceux en devenir. « Notre métier c’est de faire rencontrer les artistes avec le public » aime à rappeler Julien Lavergne, toujours à la tête d’AZ Prod. « On programme de tout y compris du populaire parce que cela plaît à un public. Je n'ai pas à dire ce qui est de la culture et ce qui ne l'est pas, c'est très subjectif » dit-il encore pour justifier le grand écart que l’on retrouve parfois dans la programmation de la société : de David Halliday en passant par l’humoriste Roman Frayssinet, d’Holiday on Ice à The Rabbeats…

Pour arriver à un tel panel d’artistes, AZ Prod négocie avec les artistes et leur entourages, producteurs en premier et mettent en avant leur savoir-faire. « Le métier évolue, les prix des spectacles aussi, on doit toujours être vigilants » explique Julien Lavergne qui tente également des « paris » parfois avec des artistes pas encore connus mais auxquels lui et son équipe croient. « Il y a des spectacles que l’on arrive pas à rentabiliser, d’autres si, c’est le jeu » témoigne simplement celui qui aime également créer des événements propres.

Ces dernières années, ce fut notamment la création de Very Bio, le salon autour du bio et du bien-être qu’il va décupler au Mans. L’an prochain ce sera également « Blagues [A part !], un nouveau festival autour de l’humour créé en collaboration avec l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours. Prochainement, ce sera un festival de musique, qu’il garde pour le moment secret… Bref les idées ne manquent pas chez Julien Lavergne et AZ Prod.

Mathieu Giua

Photo : Julien Lavergne (image d'archives)