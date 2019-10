[Jeu concours] Gagnez des places pour le Fondettes Magic Show

Pour le gala du dimanche 13 octobre à 16h.

La 6e édition du Fondettes Magic Show, le festival de magie et des arts du cirque de Fondettes se tiendra du 11 octobre au 13 octobre 2019.

Cette année, Fondettes Magic Show accueillera des artistes tous plus talentueux les uns que les autres tels que Jérôme Murat et sa statue, le duo Platchkov, Antoine et Val, François Normag accompagné de Patrice Perrault et Le petit Monsieur. Une nouveauté cette année, un Parrain d'honneur du festival en la personne de Christian Gabriel, célèbre ventriloque, accompagné de son fidèle Fredy, un petit singe orange espiègle qui lui en fait voir de toutes les couleurs !

37 degrés et Info Tours partenaires de l’événement vous proposent pour l’occasion de gagner des places pour le gala du dimanche 13 octobre à 16h à l’Espace Culturel de l'Aubrière (salle Michel Petrucciani). Tarifs 19/16/11 €. Vente en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie) ou sur fondettes.festik.net.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants et contactés par mail derrière.