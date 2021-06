Législative partielle du Lochois : Sophie Métadier élue députée

C'est la candidate de la droite et du centre.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h sauf à Chambray-lès-Tours où on pouvait glisser son bulletin dans l’urne jusqu’à 19h : ce dimanche, la 3e circonscription d’Indre-et-Loire était appelée à élire sa nouvelle députée, pour remplacer la centriste Sophie Auconie démissionnaire pour raisons de santé 4 ans après son élection et un an avant la fin de son mandat.

Après un premier tour marqué par une abstention dépassant 81%, notamment à cause de problèmes dans la distribution de la propagande électorale, on n'a pas vraiment vu plus de monde dans les isoloirs ce dimanche… Certes, 34% de votants au Petit-Pressigny, 33% à Chanceaux-près-Loches, 36% à La Celle-Guénand pour les bons élèves. Entre 16 et 24% de personnes venues à Saint-Avertin, entre 17 et 22% à Loches. En revanche peine 11,5% de participation à Artannes-sur-Indre, 10,23% et 11,69% dans deux bureaux de Sorigny, 14,3% à Pont-de-Ruan, 8,79% dans un bureau de Monts et pas plus de 14,42% dans cette commune.

Concernant les résultats, la centriste Sophie Métadier soutenue par la droite, le centre et LREM est en tête dans quasiment tous les bureaux dépouillés à 20h30 : 51% à Varenne, 52,3% à Preuilly-sur-Claise, 59% au Louroux, 71% à Chédigny, 79% au Petit-Pressigny, 85% à Saint-Flovier, 82% à Chanceaux-près-Loches, 62% à Cormery, 73,5% à Louans… A Loches, la maire de Beaulieu-lès-Loches recueille entre 61 et 77% des suffrages selon les bureaux. A Saint-Avertin, elle recueille entre 58 et 74% des voix. A Saint-Pierre-des-Corps, elle n'est en tête que dans un bureau à 53%. Elle vire en tête dans un seul bureau de Chambray à 54,68%.

De son côté, soutenue par la gauche et les écologistes, Murielle Riolet réalisé 49% à Varenne, 41% au Louroux, 29% à Chédigny, 15% des voix à Saint-Flovier, 18% à Chanceaux-près-Loches, 38% à Cormery, 26,5% à Louans, 42% dans un bureau de Ligueil, 22% à La Celle-Guénand… Entre 23 et 39% des voix à Loches, 63% dans un bureau de Monts, 57 et 51% dans deux autres bureaux de la ville. Entre 26% et 42% à Saint-Avertin. Elle réalise d'excellents scores à Saint-Pierre-des-Corps, jusqu'à 71% dans deux bureaux et jusqu'à 70% dans un bureau de Chambray.

Les résultats définitifs donnent Sophie Métadier élue avec 62,93% des voix, contre 37,07% pour Murielle Riolet. 18,25% de taux de participation sur l’ensemble du territoire, donc comparable au 1er tour. Cela représente seulement 17 860 votants.