Législative partielle du Lochois : l’heure du 2e tour

C’est ce dimanche 6 juin.

Qui va remplacer Sophie Auconie à l’Assemblée Nationale ? On devrait le savoir ce dimanche aux environs de 20h, après le 2e tour de l’élection législative partielle du Lochois, la 3e circonscription d’Indre-et-Loire qui englobe tout le sud-est du département mais aussi une partie de l’agglo (Saint-Pierre-des-Corps, Chambray-lès-Tours et Saint-Avertin).



Au premier tour, 4 personnalités se présentaient pour prendre la suite de l’élue UDI démissionnaire pour raisons de santé. Deux femmes se sont détachées et se retrouvent donc en duel pour prendre le poste, à seulement un an de la fin de la législature (et même un peu moins car les travaux du Parlemen s’arrêteront peu avant la présidentielle).



D’un côté il y a Sophie Métadier, maire de Beaulieu-lès-Loches, arrivée en tête avec 45% des suffrages au 1er tour. Elle est soutenue par la droite, le centre et LREM. En face, on trouve Murielle Riolet, élue de la majorité de Chambray-lès-Tours, qui a comptabilisé 20% des voix. Elle est soutenue par la gauche mais aussi la candidate écologiste éliminée lors du 1er tour.



98 000 électeurs sont appelés aux urnes dans 138 bureaux de vote ouverts jusqu’à 18h (et 19h à Chambray-lès-Tours). On ignore combien se déplaceront, à voir s’il y en aura plus que lors du premier tour où le taux d’abstention a dépassé les 80%, lié notamment à un gros bug dans la distribution des professions de foi qui ne sont pas arrivées à temps en raison de défaillances de l’entreprise privée qui devait gérer cette mission. Néanmoins, l’écueil ne devrait pas entraîner l’annulation du scrutin.



Rappelons que tous les électeurs d’Indre-et-Loire seront appelés aux urnes les 20 et 27 juin, cette fois pour les élections départementales et régionales.