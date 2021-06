[En vitrine] A Chambray, un magasin de meubles remplace un ex-magasin de meubles

Avec des produits imaginés aux Pays Bas.

A partir de samedi 5 juin, on nous annonce du nouveau dans la zone commerciale de Chambray-lès-Tours : le magasin Fly qui a fermé avec la disparition de l’enseigne va être repris par une nouvelle marque, ou plutôt un conglomérat de marques à l’esprit néerlandais.

Donc, bienvenue au groupe Habufa qui regroupe H&Hn Xooon et Coco Maison. « Canapés, meubles, décoration... Cet espace de 1 400 m2 est entièrement dédié à l’art de vivre » explique la société qui s’installe dans un espace en voie de piétonnisation et qui doit à terme se retrouver beaucoup plus verdoyant qu’aujourd’hui. « L’équipe de salariés propose un conseil personnalisé en aménagement et décoration. Elle se compose de 11 collaborateurs dont 8 décorateurs d’intérieur. Aménagement des pièces, association de meubles, de matières et de couleurs, conseils en décoration... Tous ont reçu une formation dédiée » précise également la direction.

L’enseigne promet « des collections durables de bonne qualité, pour un positionnement moyen et haut de gamme. Nous apprécions la transparence des prix et le fait de pouvoir personnaliser les produits : de la configuration, au coloris en passant par le revêtement... »

En France, la marque H&H (créée en 2004) compte déjà 72 implantations, 21 pour Xooon (née en 2011). Une demi-douzaine d’ouvertures sont prévues dans les prochains mois. Coco Maison est la plus jeune des trois entités : elle existe seulement depuis 2018.