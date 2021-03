A Chambray, une balade poétique annulée pour cause de Covid

Au grand désespoir des artistes.

Ce devait être un beau moment culturel autour des mots...

Dans le cadre de la 23e édition du printemps des poètes qui se déroule ces jours-ci dans toute la France, la ville de Chambray-lès-Tours proposait une promenade poétique ce dimanche 28 mars. Problème : la gestion hasardeuse de l'épidémie de Covid a encore frappé, la préfecture ayant fortement déconseillé toute manifestation publique alors même qu'un rassemblement pour le climat de bien plus forte ampleur était autorisé à Tours.

Face aux recommandations des autorités, la mairie a annulé purement et simplement l'animation qui devait être effectuée par la Compagnie La Clef et trois comédiens (Valérie, Sonia et Stéphane).

$Valérie Lesage la responsable de la compagnie rencontrée sur les lieux de l'exposition ne comprend pas cette décision : tout était prévu en garantissant les gestes barrières notamment une sonorisation de la place afin que toutes les personnes présentes n'aient pas à s'entasser devant le parvis de la mairie, Le maire Christian Gatard reste ainsi très évasif sur la décision qui a été prise par la municipalité.

Encore une fois le monde de la culture se trouve sacrifié par des décisions totalement arbitraires. Il restait tout de même la promenade poétique au milieu de structure gonflables, c'est-à-dire des panneaux avec des poèmes admirés par les visiteurs du dimanche matin pendant le marché chambraisien. Maigre compensation qui ne suffit pas à compenser l'absence des comédiens qui devaient faire en sorte que la poésie soit vivante.

Roger Pichot