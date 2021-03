[Coup de pouce] Un futur verger et un accueil pour enfants handicapés ont besoin de vous

Deux projets à soutenir via un financement participatif.

[Coup de pouce] c’est la rubrique d’Info Tours pour encourager des initiatives locales qui le méritent.

On connait déjà Ulule, Leetchi, KissKissBanBank ou Le Pot Commun… Y’avait-il besoin d’une nouvelle plateforme pour les financements participatifs ? Apparemment oui, avec un concept différent.

On vient d’apprendre le lancement d’Efferve’Sens, création d’un site qui a pour objectif de soutenir des projets en Centre-Val de Loire sous l’égide de France Active, de la Région et de la Banque des Territoires.

Son objectif ? « Permettre à tous les projets innovants qui apportent des solutions aux défis sociaux et/ou environnementaux sur le territoire de mobiliser les citoyens pour les financer » Sa particularité ? Quand les internautes mettent de l’argent, le conseil régional en rajoute à son tour. L’ambition est de rassembler au moins 50 contributions par campagne, de son côté la collectivité rajoutera entre 2 000 et 10 000€. C’est ce qui s’appelle « l’abondement participatif ». Un peu d’argent privé, et autant d’argent public.

Actuellement, 8 projets sont défendus en Centre-Val de Loire dont 2 en Touraine. Objectif : lever 105 000€ dont 19 000€ en Indre-et-Loire.

Le projet de La Belle et la Blette basé à La Riche (photo) consiste à créer un verger avec fruits et plantes aromatiques sur 1,2ha en bio, mais aussi de construire des refuges pour la faune. La production sera exclusivement vendue en circuit court et on peut s’attendre à une programmation culturelle et éducative sur place dès 2022. 7 500€ de dons citoyens sont espérés + 7 500€ du Conseil Régional.

De son côté, Coccin’h Ailes qui est basée à Chambray-lès-Tours veut créer un accueil adapté pour des enfants de 2 à 7 ans en situation de handicap. C’est un projet porté par 4 professionnelles du secteur médico-social avec l’idée d’ouvrir dès le mois de septembre 2021. 2 000€ sont demandés aux internautes et la Région rajoutera la même somme.

Pour donner, ça se passe ici :https://effervesens-centrevaldeloire.org/decouvrez-les-projets/