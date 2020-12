Des légumes bio locaux pour les cantines de Chambray : la ville crée sa propre ferme

Et elle cherche quelqu’un pour s’en occuper.

Depuis trois ans, les enfants de Chambray qui mangent à la cantine ont le droit à des menus présentés comme 100% bio. Un objectif municipal pour encourager une agriculture plus respectueuse de l’environnement… Sauf que le bio ça peut venir de très loin, et dans ce cas-là ce n’est plus très écolo. Si la commune a déjà recours à des produits locaux pour préparer ses repas, elle souhaite accélérer la cadence en 2021…

Chambray-lès-Tours lance donc le chantier d’une ferme municipale, directement installée sur son territoire.

« La Ville va consacrer un terrain de 2 hectares, dans le quartier de la Fontaine Blanche. Cette parcelle est parfaitement adaptée. Depuis 25 ans elle a été maintenue en tant que prairie et est en cours de certification en agriculture biologique » explique l’équipe du maire Christian Gatard. « Ce projet vise à fournir des fruits et légumes à la future cuisine centrale, mais contient également un volet pédagogique. Il permettra de contribuer ainsi à l’éducation des enfants à la transition écologique et aux bénéfices d’une alimentation saine » poursuit la municipalité.

Et qui va s’occuper de tout ça ? Une certitude : ce ne sera pas une structure privée. Du coup Chambray embauche un agriculteur ou une agricultrice pour s’occuper de la production des légumes…

« De l’inventaire des investissements matériels nécessaires jusqu’à la réalisation des travaux de production sous abri tunnel et plein champ, l’agent recruté participera pleinement à la création de la ferme et à son fonctionnement » est-il expliqué dans la fiche de poste. L’objectif sera de fournir les ingrédients pour 880 enfants qui déjeunent à la cantine chaque jour d’école, sachant que les repas seront bientôt préparés dans une grande cuisine centrale pour toute la commune, en remplacement des cuisines séparées présentes actuellement dans chaque établissement.

Pour postuler, il suffit d’envoyer une candidate à cette adresse : [email protected]. Le poste est à pourvoir dès le mois de janvier.