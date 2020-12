A Chambray, le bon plan ultime pour trouver les ingrédients de vos repas de fêtes

Un marché spécial.

Vous voulez d’excellents produits pour votre réveillon du 24 ou le grand déjeuner du 25 (avec 6 adultes maximum à table si vous respectez les consignes anti-Covid) ? Evidemment, vous pouvez aller aux Halles de Tours, repère habituel pour ce genre d’opération. Vous pouvez également profiter des pâtisseries, des marchés, des bouchers ou des magasins de producteurs répartis un peu partout dans le département. Voire vous rendre directement dans les exploitations.

Et puis il y a une solution pour combiner achats directs auprès d’exploitations tourangelles et shopping de fêtes…

Comme chaque année, La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire transforme son parking de Chambray-lès-Tours en place de marché à quelques jours du passage du Père Noël. Avec masque obligatoire, distanciation physique vu le contexte sanitaire… Mais surtout une petite quarantaine de stands pour acheter ce que vous n’avez pas encore trouvé, ou craquer pour des produits bonus (à déguster rapidement ou à offrir, c’est aussi une solution tout à fait recommandable).

Au programme : foie gras, huile, confiseries, savons au lait de jument, viande de daim, volailles, porc, lapin, agneau, charcuteries, soupe de poissons de Loire, glaces, poires tapées, pain d’épices, miel, fromage… 100% local.

Il est possible de passer ses commandes à l’avance et de venir récupérer ses achats directement sur place. La liste complète des agriculteurs présents est disponible sur www.indre-et-loire.chambreagri.fr. Pour le programme : il faut venir mercredi 23 décembre entre 9h et 17h sur le parking de la Chambre d’Agriculture tourangelle qui est situé au sud de l’agglomération, au N°38 de la Rue Augustin Fresnel.