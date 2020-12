[Photos du jour] Autoroutes de Touraine : 800 tonnes de sel stockées pour l'hiver

En cas de coup de froid.

Les températures sont en baisse ces derniers jours, la neige commence à recouvrir les sommets de nos régions montagneuses... Et en Touraine ? On se prépare.

Après le Conseil Départemental en début de semaine c'est au tour de Vinci Autoroutes de présenter son plan pour la saison hivernale, en place depuis le 15 novembre et amené à durer jusqu'au 15 mars. Cela concerne autant l'A10 que l'A28 et l'A85, les trois autoroutes qui traversent notre département. Deux centres de l'entreprise concentrent ses moyens en cas de neige ou de verglas : le premier est à Monnaie au nord de Tours et le second au sud à Chambray.

Côté personnel, touts les agents sont formés et entrainés. Leur mission est triple : anticiper, intervenir et informer. Ils ont pour cela des outils et du matériel, en premier lieu, 5 équipements météo répartis sur les 130km d'autoroute et qui donnent en permanence au PCE, basé à Chambray, les renseignements nécessaires à la gestion des phénomènes hivernaux. Pour intervenir sur le tracé il y a 13 camions (4 camions Vinci et 9 camions d'entreprise extérieures avec lesquelles est passé un marché pour la durée de la viabilité hivernale). Ils sont tous équipés de lames de déneigement, 6 ont en plus des saleuses qui épandent un mélange de sel et de saumure, la saumure et fabriquée sur place et 150.000 litres stockés dans des citernes.

Pour le sel, ce sont 800 tonnes qui sont stockées sous un immense hangar.

Roger Pichot