Viande, légumes, fromage, vins… Un marché de producteurs événement à Chambray-lès-Tours

Rendez-vous le 20 novembre.

Tellement d’événements annulés en 2020… Ferme Expo fait évidemment partie du lot. Le salon régional de l’agriculture organisé chaque année en novembre au Parc Expo de Tours a renoncé à ouvrir ses portes avant même de savoir qu’un confinement rendrait forcément son organisation impossible. En attendant son retour annoncé pour 2021, la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire met sur pied un petit événement pour mettre en valeur les producteurs locaux. Il est prévu ce vendredi 20 novembre.

Ce jour-là, une série d’agriculteurs du département se retrouveront sur le parking de la Chambre d’Agriculture à Chambray pendant 3h, afin de vendre leurs produits à qui viendra à leur rencontre. Une initiative qui n’est pas inédite puisqu’elle a aussi lieu en décembre, à l’approche des fêtes de Noël afin de garnir ses tables de fêtes de produits qui ont poussé ou qui ont été élevés dans le département.

Ce coup-ci, vous pouvez espérer trouver des fruits, des légumes, du fromage, de la viande, des vins… Des produits de saison (courges, carottes…), et de quoi vous faire plaisir.

La liste des exposants est déjà disponible sur le site de la Chambre d’Agriculture et vous pouvez aussi appeler le 02 47 48 37 82 pour demander plus d’informations. Le Jour J, le port du masque sera obligatoire, un sens de circulation imposé et il est conseillé de passer commande en amont. Ouverture des portes à 15h30 et fin de l’événement 3h plus tard à 18h30. Adresse à indiquer dans votre GPS : 38 Rue Augustin Fresnel.

Rappelons que la Chambre d’Agriculture est également à l’initiative du lancement d’une boutique de produits locaux en ligne baptisée Mangez Touraine et qui a vu le jour lors du 1er confinement au printemps.