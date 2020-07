Si vous aimez le vin, voici 5 bons plans pour l’été en Touraine

Avec modération, évidemment.

Si vous passez l’été en Touraine, vous avez peut-être envie d’en profiter pour approfondir vos connaissances sur les vins de la région. Voire de ramener quelques bouteilles dans votre région si vous n’êtes pas d’ici. Ça tombe bien, il y a des solutions pour ça. On vous en liste quelques-unes ici…

-------------

1 – Directement au domaine

De très nombreux vignerons font de la vente directe ce qui vous permet de vous approvisionner à prix direct producteur et de parler du vin avec celui ou celle qui le produit, ce qui est toujours très agréable. Impossible de vous proposer une liste mais vous pouvez contacter les offices du tourisme de Chinon, Bourgueil ou Amboise mais aussi vous rendre par exemple à la Cave des Producteurs de Montlouis.

2 – Fête du rosé à Langais

Ce vendredi 24 juillet, marché nocturne et mise à l’honneur de la couleur de vin qui rime le mieux avec l’été : rosé. Et, oui, on fait aussi du rosé en Bourgueillois. Avec chaque année à peu près 4% des vins de l’appellation vinifiés en rosé, les volumes de vins rosés sont confidentiels et fortement appréciés des amateurs. Le vin de Bourgueil rosé est sec. Son cépage, le cabernet franc, lui donne un style trè fruité avec beaucoup de rondeur. Il s’accorde à merveille avec des salades et des grillades ! Une dizaine de vignerons seront présents. Entrée libre de 11h à 22h à la Maison des Vins de Langeais.

3 – Les Vignerons aux Promenades à Chinon

46 vigneronnes et vignerons de l’AOC Chinon proposent à la dégustation le millésime 2019 sur un un marché estival qui n’aura lieu qu’une fois le 8 août. Artistes et artisans locaux viendront compléter l’offre de cette édition inédite des vignerons de Chinon aux promenades.

Si le blanc de Chinon fait une belle percée avec une surface de vignes en Chenin qui a doublé en quelques années, la star de Chinon reste cependant le rouge en mono-cépage, issu du cabernet franc. L'export des vins rouges de Chinon a d'ailleurs fait un bond de +14% en 2019 en volume : le Canada et les Etats-Unis sont le premier marché de Chinon rouge à l'étranger. Le cabernet franc constitue à lui seul 95% de l'encépagement du vignoble. 10% de sa production est réservée à l'élaboration du rosé, tantôt de pressurage ou de saignée, il est sec, gouleyant et fait le bonheur des apéritifs d'été. Il est souvent gastronomique avec beaucoup d'élégance et de nuances.

Un verre unique a été conçu non-daté et collector, avec l’inscription Trinch, Chinon en hommage à François Rabelais, l’enfant du pays. Il sera vendu 5€ et permettra de déguster tous les domaines présents de 10h30 à 19h. Promenades des Docteurs Mattraits à Chinon (emplacement de la brocante mensuelle). Manifestation gratuite.

4 – Pique-nique chez les vignerons

Les 26 et 27 juillet, une petite cinquantaine de vignerons indépendants de la région Centre-Val de Loire participeront à la dixième édition des pique-niques dans les domaines. de nombreuses activités ludiques et culturelles seront organisées dans chaque domaine pour vous faire découvrir un produit et un savoir-faire emblématiques de la France, mais aussi et surtout, passer un bon moment tous ensemble. Au programme de cette immersion dans le monde des vignerons, des visites commentées des caves, des initiations à la dégustation et des escapades dans les vignes à pied, en trottinette électrique ou en tracteur des années 50 et parfois même en calèche, mais aussi des quiz œnologiques, des jeux etc.

Pour savoir où aller, c’est par ici : https://www.facebook.com/Vignerons-Ind%C3%A9pendants-Centre-Val-de-Loire-46557919759

5 – Marché viticole

Ce jeudi 23 juillet, dégustation et vente de vouvray, chinon, montlouis, bourgueil, saint-nicolas-de-bourgueil ou noble joué. C’est de 17h à 20h devant la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire à Chambray-lès-Tours. Entrée libre.