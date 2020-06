Chambray-lès-Tours : 5 nouvelles formations à la Croix Rouge

Elles ouvrent à la rentrée de septembre.

C'est déjà un établissement bien connu à Chambray mais aussi à Bourges, Blois et Orléans : l'IRFSS Centre-Val de Loire géré par la Croix Rouge ouvre 5 nouvelles formations à la rentrée de l'année scolaire 2020-2021. La nouveauté c'est qu'elles se feront sous le régime de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation après 30 ans (alternance entre des formations théoriques et une mission professionnelle rémunérée).

Les 5 formations en question : aide-soignant(e), infirmier/infirmière, accompagnement éducatif et social, conseiller/conseillère en économie sociale et familiale et technicien/technicienne de l'intervention sociale et familiale. D'autres cursus viendront compléter le catalogue prochainement.

"la création du CFA Croix Rouge permettra de répondre encore plus efficacement aux besoins des acteurs de la région Centre - Val de Loire, grâce notamment à une gestion des contrats facilitée et un accompagnement plus proche des entreprises et des apprenants. L'insertion professionnelle est un thème central à l'IRFSS : avec l'ouverture du CFA Croix-Rouge française, elle est plus que jamais au coeur de l'accompagnement de l'apprenant et se construit tout au long de son parcours de formation" promet l'association.

Chaque année, la Croix Rouge forme 1 150 étudiants et étudiantes en Centre-Val de Loire + 5 800 professionnels. Elle dispose de 15 formations et 50 pour les professionnels et assure que 94% des personnes passées par ses établissements trouvent un emploi dans les 6 mois après leur diplôme qui affichent un taux de réussite de 94%.

Plus d'infos : [email protected]