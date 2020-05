[A chaud] Christian Gatard, maire de Chambray pour 6 ans de plus

Il a été réélu ce samedi.

Alors que le second tour des élections municipales prévu le 28 juin dans une trentaine de communes tourangelles alimente les chroniques et les débats nationaux, les récents et nouveaux élus Chambraisiens se sont réunis pour la première fois ce samedi matin. En effet, le conseil municipal, élu en mars dernier, a été mis en place et exceptionnellement, il s'est tenu dans la salle Marcadet.

Des mesures exceptionnelles ont été prises afin de respecter les principes barrières et notamment la distanciation sociale. Devant le parterre de tous les nouveaux élus, tous masqués, Christian Gatard, maire sortant a lu l'ordre du jour, Marie-Martine Champigny élue de l'opposition, fut nommée Présidente de l'assemblée jusqu'à l'élection du maire en tant que doyenne de l'assemblée.

L'ordre du jour comprenait l'élection du maire, la composition du nouveau bureau : le nombre d'adjoints et de conseillers délégués, leur élection, et leur nomination au sein des commissions. À l'issue du vote, les adjoints au nombre de 9 ont élu Christian Gatard seul candidat à sa réélection maire de Chambray pour un nouveau mandat de 6 ans, Murielle Riolet adjointe à la démocratie participative et à l'éco quartier lui a remis sa nouvelle écharpe de Maire.

Roger Pichot