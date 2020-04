[Photos du jour] A Chambray, forte mobilisation pour fabriquer des masques en tissu

Les bénévoles sont installées salle Marcadet.

A Chambray-lès-Tours, la salle Marcadet est plus habituée à recevoir les orchestres musette qu'à entendre résonner le bruit des machines à coudre.

Et pourtant, ces dernières jours, c'est bien en grand atelier couture que ce site s'est transforme. Un groupe composé de quelques bénévoles et d'employés municipaux issus de différents services se rend sur place pour confectionner des masques en tissu "grand public" pour équiper Chambraisiennes et Chambraisiens lors de leurs sorties, On comptait une vingtaine de femmes en action le jour de notre visite.

Parmi les équipes de la mairie mobilisées : la médiathèque, les services de restauration scolaire... aidés par une couturière professionnelle : « Cathy couture ». Pour accéder à cet atelier il faut passer par le sas de déconfinement, dans lequel il faudra vous désinfecter les chaussures, ensuite vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique et ensuite revêtir une blouse.

Au total, rien qu'à Chambray, 60 personnes travaillent pour réaliser un stock de masques alternatifs pouvant remplacer le manque de masques chirurgicaux même s'ils ne sont pas aussi efficaces. Le don d'élastiques, le prêt de machines à coudre ou des compétences en réparation de machines sont appréciés pour aider. Plus d'infos par ici.

Découvrez le reportage photo de Roger Pichot :