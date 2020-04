[Questions conf #14] "Je suis trop heureux de me refaire toute la saga Harry Potter"

On prend des nouvelles de Romain Guérineau, alias Roro le Costaud.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spécial "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage de Romain Guérineau, pompier, athlète, à suivre les réseaux sociaux en tant que @roro_le_costaud. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

----------------

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? De chez moi pour l'instant je vois une forêt et des champs.



Y'a du monde avec toi ? Je suis seul, avec ma fille une semaine sur deux.



Est-ce que tu t'es organisé une petite routine de confinement ? Les semaines où j'ai ma fille, j'ai forcément une routine confinement puisque je joue le maître d'école, donc on respecte le rythme scolaire comme toute l'année. Les semaines où elle n'est pas là par contre je m'impose rien tous les jours sauf ma séance de sport.



A quoi ressemblent tes journées ? Mais journées c'est de la création de vidéos, de la création de contenu YouTube, du sport, de l'entretien de la maison.



Tu sors combien de fois par semaine ? C'est aléatoire... Mais vraiment je sors uniquement pour aller chercher mon drive ou aller acheter mes fruits et légumes et c'est tout.



De quoi tu rêves à la fin du confinement ? A La fin du confinement je rêve de retrouver ma famille et mes amis ainsi que ma chérie qui est loin de moi, Tu vois un bon barbecue tous ensemble le top !



Un lieu où tu as très envie de retourner ? Ma salle de sport, faire du vélo, faire de l'athlétisme



Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? Zéro mes voisins sont adorables



Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ? Au niveau de l'écosystème, des bienfaits sur la planète c'est indéniable, la nature a repris ses droits. Je l'ai dit il y a peu dans un poste, mais la planète nous rappelle que nous sommes simplement des locataires ici. On se croyait propriétaire de celle-ci.



Un livre à lire pendant cette période ? Je suis un très mauvais conseiller sur les livres car je ne prends pas le temps de lire, néanmoins, je conseillerais le livre de l'Extraordinaire Marcel puisque il y a 1, passage de Moi dedans.



Un disque à écouter pour garder le moral ? Sur Spotify je demande une playlist Chill quand je suis à la maison et j'adore découvrir plein de chansons.



Le film mythique qu'il faut absolument revoir ? Je suis trop heureux de me refaire toute la saga Harry Potter !



Une vidéo YouTube à partager ?

Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Montrer à tout le monde que il y a toujours du positif à ressortir de n'importe quelle situation... Et celle-ci ne déroge pas à la règle, en restant chez soi on a pu se rendre compte que finalement on avait déjà l'essentiel pour vivre et être heureux.