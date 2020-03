[Photos du jour] Une grande première : Chambray en demi-finale de la Coupe de France !

Elles ont battu Dijon.

Mal en point en championnat de France, à priori condamnées à jouer les play-downs pour rester en première division, les handballeuses de Chambray-lès-Tours s'offrent une respiration bienvenue avec la Coupe de France. Ce mercredi soir, les Tourangelles ont battu Dijon 31-24 depuis la Fontaine Blanche, de quoi s'offrir un ticket pour le dernier carré de la compétition.

Ce match nettement gagné envoie pour la première fois le CTHB en demi-finale de la Coupe de France, aux côtés de Paris, Metz et Brest, trois poids lourds de LFH. Cela s'est fait à l'issue d'une soirée dans une salle gonflée à bloc, pleine et sans restrictions à cause du coronavirus (la jauge est inférieure à 1 000 personnes).

On attend maintenant de connaître le prochain adversaire des Conquérantes. Et si le match se jouera en Touraine ou à l'extérieur.

Les photos de Pascal Montagne :