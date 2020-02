[Photos du jour] Car/men au masculin à Chambray

Le spectacle avait lieu ce dimanche.

Après Tutu, les Chicos Mambo s'approprient un monument du lyrique avec une interprétation de Carmen totalement réinventée par le chorégraphe Philippe Lafeuille. Avec cette nouvelle création chorégraphique, vous ne verrez plus jamais Carmen avec le même regard.

Tour à tour humoristique, clownesque, les 8 danseurs de Chicos Mambo émeuvent et nous font partager leur chorégraphie totalement déjantée.

Le spectateur est emporté dans une palette de couleurs, le tout rehaussé par la voie d'un contre Ténor danseur époustouflant.

Ce spectacle se veut la rencontre improbable entre un chanteur et des danseurs au masculin, habillés de robes à volants. Cette adaptation de Bizet largement réécrite mais dont le sens conserve la mécanique de l'intrigue que souhaitait le compositeur.

Dans cette interprétation, nous n'avons plus une jeune bohémienne rebelle et séductrice mais un homme et 8 danseurs, qui tout au long du spectacle vont nous faire admirer leur souplesse, leur talent de comédiens et pour ce qui est du contre ténor, des prouesses vocales a en faire pâlir plus d'un et jusqu'au salut final, ils vont maintenir en haleine le public, qui va se laisser entrainer dans une chorégraphie impromptue dirigée par Philippe Lafeuille en personne.

Roger Pichot