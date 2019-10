[Il l'ouvre] Le maire de Chambray dit non au parking payant à la clinique Vinci

Christian Gatard fait part de son "profond désaccord".

[Il/elle l'ouvre] c'est une rubrique d'Info Tours dédiée aux coups de gueule.

Plus les semaines passent, plus les critiques fusent. Depuis la rentrée, les deux grandes cliniques privées de l'agglomération tourangelle ont choisi de rendre leur parking payant. A Saint-Cyr-sur-Loire, 15 minutes gratuites puis 0,50€ le quart d'heure pour la clinique de l'Alliance (devenue clinique NCT+) ce qui a déclenché l'envoi d'une pétition à la préfecture et un nombre conséquent de commentaires désobligeants à l'égard de la direction (qui n'a pas reçu une délégation d'opposants venus la rencontrer vendredi 25 octobre).

A Chambray-lès-Tours, c'est encore gratuit... Mais jusqu'à ce jeudi 31 octobre. Dès le 1er novembre, tout le parking de la clinique Vinci sera payant au bout de 45 minutes sur place alors qu'aujourd'hui seule une partie est soumise à contribution financière. Et encore, seulement après 4h de stationnement.

Le maire de la commune Christian Gatard - lui même professionnel de santé - a publiquement critiqué la mesure évoquant son "profond désaccord" :

"Les usagers seront directement pénalisés par une logique exclusivement financière. Alors même que 48% des Français estiment aujourd’hui que le système de santé ne permet pas d’offrir à tous des soins de qualité et que près de 60% considèrent que ce problème va s’aggraver avec un accès des soins de qualité plus limité (sondage Harris Interactive d'octobre 2019), l’application de cette décision ne peut que confirmer ce sentiment. La municipalité appelle donc à une révision de ces choix."

L'élu, proche de La République En Marche, indique par ailleurs qu'il prendra "les dispositions nécessaires" pour faire respecter la sécurité routière aux abords du site, faisant ainsi directement référence au stationnement anarchique aux abords de la clinique de Saint-Cyr pour éviter de payer. Il laisse donc supposer que des véhicules mal garés seront placés en fourrière... C'est finalement son seul pouvoir car pour le reste comme l'établissement est privé, il fait ce qu'il veut avec son parking.